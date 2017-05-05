17:20 05.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165344:mysnichenko

Боевики повредили ЛЭП возле Крымского

Четвертого мая позиции ВСУ около Крымского боевики активно обстреливали из САУ "Пион".

Боевики повредили ЛЭП возле Крымского

Эти сведения при помощи Facebook распространил пресс-центр штаба АТО. Согласно этим сведениям – четвертого мая в вечернее время в ходе обстрела украинских бойцов около н.п. Крымское террористы воспользовались Пионами.

Также в штабе АТО сегодня отметили, что по итогам разрыва снаряда оказалась повреждена линия електропередач под названием "Сокольники - Крымское". А обстрел велся в сторону н.п. Стаханов.

Как сообщал УРА-Информ, на данном этапе в зоне АТО трудится примерно полтысячи наблюдателей от ОБСЕ, а именно – 575 работников. То есть примерно 90 процентов всех членов миссии в Украине работают именно на востоке.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив