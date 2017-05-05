Боевики повредили ЛЭП возле Крымского

Эти сведения при помощи Facebook распространил пресс-центр штаба АТО. Согласно этим сведениям – четвертого мая в вечернее время в ходе обстрела украинских бойцов около н.п. Крымское террористы воспользовались Пионами.

Также в штабе АТО сегодня отметили, что по итогам разрыва снаряда оказалась повреждена линия електропередач под названием "Сокольники - Крымское". А обстрел велся в сторону н.п. Стаханов.

Как сообщал УРА-Информ, на данном этапе в зоне АТО трудится примерно полтысячи наблюдателей от ОБСЕ, а именно – 575 работников. То есть примерно 90 процентов всех членов миссии в Украине работают именно на востоке.