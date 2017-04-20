Оккупационные "власти" Крыма намерены продать завод "Новый свет"

За него они намерены взять 44-53 миллиона долларов. Как сообщает RNS, об этом изданию заявил заместитель председателя провозглашенного "совета министров Республики Крым" Виталий Нахлупин.

По его словам, сейчас они ведут активные переговоры с инвесторами. В этом году будет акционирование и, соответственно, работа в части продажи компании "Новый свет", - заявил он, добавив, что инвестор не один и поэтому они намерены раскачать цену до 2,5-3 миллиардов рублей.

Завод будет выставлен на продажу, а проведение конкурса запланировано на лето, - заявил Нахлупин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный суд Организации Объединенных Наций в среду, 19 апреля, на заседании обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа. Россия также должна возобновить обучение на украинском языке в аннексированном Крыму. Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам.