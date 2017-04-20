11:32 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100164511:Polishuk

Оккупационные "власти" Крыма намерены продать завод "Новый свет"

Так называемые "власти" аннексированного Россией Крыма намерены продать один из старейших заводов шампанских вин "Новый свет".

Оккупационные

За него они намерены взять 44-53 миллиона долларов. Как сообщает RNS, об этом изданию заявил заместитель председателя провозглашенного "совета министров Республики Крым" Виталий Нахлупин.

По его словам, сейчас они ведут активные переговоры с инвесторами. В этом году будет акционирование и, соответственно, работа в части продажи компании "Новый свет", - заявил он, добавив, что инвестор не один и поэтому они намерены раскачать цену до 2,5-3 миллиардов рублей.

Завод будет выставлен на продажу, а проведение конкурса запланировано на лето, - заявил Нахлупин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный суд Организации Объединенных Наций в среду, 19 апреля, на заседании обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа. Россия также должна возобновить обучение на украинском языке в аннексированном Крыму. Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив