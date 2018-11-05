Совет Европы призвал защитить украинских активистов от нападений

Активное гражданское общество играет важную роль для развития демократии.
Активистов следует защитить от нападений. Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил спикер Совета Европы Дэниел Хольтген.
Он заверил, что Совет Европы разделяет беспокойство об увеличении нападений на представителей гражданского общества в Украине.
Мы отмечаем намерение руководства Украины, которое выразил президент Порошенко, провести полномасштабное расследование, - добавил пресс-секретарь СЕ.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк. Также они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.