20:15 05.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Совет Европы призвал защитить украинских активистов от нападений

Активное гражданское общество играет важную роль для развития демократии.

Совет Европы призвал защитить украинских активистов от нападений

Активистов следует защитить от нападений. Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил спикер Совета Европы Дэниел Хольтген.

Он заверил, что Совет Европы разделяет беспокойство об увеличении нападений на представителей гражданского общества в Украине.

Мы отмечаем намерение руководства Украины, которое выразил президент Порошенко, провести полномасштабное расследование, - добавил пресс-секретарь СЕ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк. Также они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.


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