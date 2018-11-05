Совет Европы призвал защитить украинских активистов от нападений

Активистов следует защитить от нападений. Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил спикер Совета Европы Дэниел Хольтген.

Он заверил, что Совет Европы разделяет беспокойство об увеличении нападений на представителей гражданского общества в Украине.

Мы отмечаем намерение руководства Украины, которое выразил президент Порошенко, провести полномасштабное расследование, - добавил пресс-секретарь СЕ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк. Также они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.