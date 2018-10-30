11:15 30.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко на переговорах с Меркель обсудит интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая запланирована на 1 ноября, обсудит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.

Порошенко на переговорах с Меркель обсудит интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Как сказано на сайт президента, стороны также обсудят актуальные вопросы, в частности, шаги по усилению партнерства. Важное внимание во время переговоров будет уделено ситуации на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе.

Лидеры двух стран скоординируют дальнейшие совместные шаги для обеспечения реализации минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия российской агрессии.

Кроме того, планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС. Отметим, предстоящий визит федерального канцлера Германии в Украину станет вторым за последние четыре года. Предыдущий визит состоялся в августе 2014 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг 1 ноября в Украину с визитом прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. В Киеве она планирует обсудит с президентом Украины Петром Порошенко, в том числе, минские договоренности. Об этом сообщила журналистам в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.


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