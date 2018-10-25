Климкин считает, что украинцам опасно посещать Беларусь

На территории этой страны действуют российские властные структуры. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климким в интервью польскому изданию Rzeczpospolita в среду, 24 октября.

Он также отметил, что Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности. Вместе с тем, дипломат подчеркнул, что "в двусторонних отношениях, политических и экономических, между двумя странами больших проблем нет".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Беларуси Александр Лукашенко дважды пожаловался на нелегальные поставки оружия в Беларусь, в связи с чем распорядился увеличить численность пограничников на границе с Украиной.