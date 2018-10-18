12:34 18.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховная Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства

В четверг, 18 октября, парламент во втором чтении принял Кодекс по процедурам банкротства. За соответствующий законопроект №8060 проголосовали 237 народных депутатов.

Верховная Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства

Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел официальный канал "Рада".

Как отмечается, из кодекса ко второму чтению убрали нормы относительно автоматизированного ареста счетов, единого электронного реестра должников и мирового соглашения.

Вместе с тем целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Кодекс построен и структурирован из четырех книг:

- первая книга регулирует общие положения и термины;

- вторая книга регулирует работу деятельности и самоуправляющуюся организацию арбитражных управляющих;

- третья книга регулирует вопросы банкротства юридических лиц;

- четвертая книга – в украинском законодательстве такого не было – это банкротство физических лиц.

Кстати, нормы последней книги дают возможность физическим лицам - добросовестным заемщикам в случае кризиса или сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и "очиститься от какого-либо долгового обязательства".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина готова к мировым стандартам процедуры банкротства. И это не удивляет, так как отечественная процедура банкротства длится в среднем почти три года. А стоимость процедуры может стоить половины от всего имущества должника, подчеркнул глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. 


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