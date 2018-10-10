Кабмин предложил направить средства от штрафов за превышение скорости на безопасность движения

Соответствующие изменения одобрены на заседании правительства и будут переданы на рассмотрение в Верховную раду, передает Урядовый портал.

Со слов главы правительства Украины Владимира Гройсмана, вопрос безопасности на дорогах является крайне актуальным.

"Поэтому люди будут знать, что то, что платят штрафники, идет на мероприятия по безопасности дорожного движения. Наказание - это вынужденный шаг. И мне нужен не штраф, а сохранение жизни людей", - отметил премьер-министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с восьмого октября, патрульная полиция Украины начнет использовать радары для контроля скорости. Известно, что применять их будут только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться патрульные авто с включенными маячками синего цвета.