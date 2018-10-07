В Бразилии в воскресенье прошли всеобщие выборы

Граждане страны выбирали нового президента, вице-президента страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторов и вице-губернаторов. Как сообщает телеканал Би-би-си, правом голоса в Бразилии обладают порядка 150 миллионов граждан.

Вместе с тем основное внимание сегодня приковано к выборам главы государства. На этот пост претендуют 13 кандидатов.

Наиболее популярные среди них: кандидат Социал-либеральной партии Бразилии Жаир Болсонару, представитель Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад, кандидат от Демократической рабочей партии Бразилии Сиру Гомес, представитель Бразильской социал-демократической партии, известный бразильцам как экс-губернатор штата Сан-Паулу, Жералду Алкмин и кандидат "зеленых" Марина Силва, участвующая в выборах в третий раз.

При этом сели сегодня ни одному из кандидатов не удастся получить поддержку более 50% бразильцев, то 28 октября состоится второй тур выборов президента.

По данным последних опросов, с высокой вероятностью в него пройдут ультраправый кандидат Болсонару и левый кандидат Аддад.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 октября, в Боснии и Герцовине жители страны выбирали президента и парламент. Избирательный процесс начался без согласования этнического вопроса. На места в парламенте - верхнюю палату парламента Федерации Боснии и Герцеговины, претендуют боснийцы и боснийские хорваты.