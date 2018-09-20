11:32 20.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российская агрессия автоматически не обеспечивает Украине поддержку Запада, за нее нужно ежедневно бороться, - Порошенко

Украина успешно противостоит попыткам Российской Федерации разрушить международную коалицию в поддержку Украины.

Российская агрессия автоматически не обеспечивает Украине поддержку Запада, за нее нужно ежедневно бороться, - Порошенко

Вместе с тем, ошибается тот, кто думает, что российская агрессия обеспечивает нам автоматическую поддержку на Западе. За поддержку надо бороться каждый день.

Такое мнение высказал в четверг, 20 сентября, во время обращения к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, за четыре с половиной года Украине удалось не просто создать и сохранить мощную трансатлантическую коалицию в поддержку Украины, но и значительно расширить и укрепить ее

При этом президент уверен, что принцип "Ничего об Украине без Украины" стал аксиомой международной политики. Предложения его нарушить и договориться у нас за спиной время от времени следуют и тут же нами гасятся, - заверил глава государства, добавив, что

он критически относится к западным политиков, которые хотят "заглянуть Путину в душу".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сегодня выступил со своим ежегодным послание о внутреннем и внешнем положении Украины.


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