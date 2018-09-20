Порошенко заверил, что никаких провокаций после получения Томоса он не допустит

Он не допустит чтобы провокаторы, в какие бы рясы, и в какие бы одежды они не одевались, поднимали беспорядки. У нас будет сохранена свобода веры, заявил глава государства в среду вечером, 19 сентября, во время интервью одному из местных телеканалов, когда пребывал с рабочей поездкой в Львовской области.

Он также подчеркнул, что и после получения Томоса власти не должны допустить пролития ни одной капли крови, ибо только верой и молитвой будет создана и будет существовать Украинская Поместная Православная Церковь.

Напомним, управляющий делами УПЦ Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний рассказал, что в Украине некоторые националистические группы готовят на 14 октября провокации в Киево-Печерской и Почаевской лаврах. По словам Антония, Министерству культуры Украины поручили готовить документы для регистрации автокефальной церкви.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что не исключает силового противостояния вокруг автокефалии.