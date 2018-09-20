08:32 20.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко заверил, что никаких провокаций после получения Томоса он не допустит

Президент Петр Порошенко пообещал, что после получения Украиной Томоса об автокефалии никаких провокаций не будет.

Порошенко заверил, что никаких провокаций после получения Томоса он не допустит

Он не допустит чтобы провокаторы, в какие бы рясы, и в какие бы одежды они не одевались, поднимали беспорядки. У нас будет сохранена свобода веры, заявил глава государства в среду вечером, 19 сентября, во время интервью одному из местных телеканалов, когда пребывал с рабочей поездкой в Львовской области.

Он также подчеркнул, что и после получения Томоса власти не должны допустить пролития ни одной капли крови, ибо только верой и молитвой будет создана и будет существовать Украинская Поместная Православная Церковь.

Напомним, управляющий делами УПЦ Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний рассказал, что в Украине некоторые националистические группы готовят на 14 октября провокации в Киево-Печерской и Почаевской лаврах. По словам Антония, Министерству культуры Украины поручили готовить документы для регистрации автокефальной церкви.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что не исключает силового противостояния вокруг автокефалии.


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