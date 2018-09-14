07:58 14.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко провел встерчу с Волкером

Президент Петр Порошенко в четверг вечером, 13 сентября, провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером.

Порошенко провел встерчу с Волкером

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. При этом стороны отметили важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории.

Порошенко поблагодарил Волкера за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока-2.

Напомним, специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер приехал в Киев. Он примет участие в 15-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии. Как сказано на его странице в Twitter, он едет для встреч на тему того, как принести мир в Украину, и для выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

Как сообщал УРА-Информ, 15-ая ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии - "Будущее поколение всего" пройдет 13-15 сентября 2018 года в Киеве.


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