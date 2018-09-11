Гройсман поддерживает инициативу ограничения депутатской неприкосновенности

Глава правительства убежден, что ограничения неприкосновенности депутатов является очень важным вопросом. Также он подчеркнул, что не нужно путать понятия "неприкосновенности" и "безнаказанности".

Среди других вопросов, которым нужно уделить внимание, премьер назвал новое избирательное законодательство, принятие нового закона о Кабинете министров, а также урегулирование вопроса референдума.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Конституционный суд Украины одобрил законопроект авторства президента Петра Порошенко об упразднении депутатской неприкосновенности. Документ предусматривает снятие неприкосновенности с 1 января 2020 года.