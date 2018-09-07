10:25 07.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100203063:roman

Украина и Турция договорились бороться с наркоторговлей и киберугрозами

Министерство обороны Украины совместно с сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью и незаконной торговлей людьми.

Украина и Турция договорились бороться с наркоторговлей и киберугрозами

Об этом в ходе встречи договорились министр внутренних дел Арсена Авакова и директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

"Мы договорились о сотрудничестве и обмене оперативной информацией в сфере компетенции Нацполиции и пограничной службы для борьбы с организованной преступностью", - подчеркнул Аваков

Таким образом Украина и Турция будут сотрудничать в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, наркоторговлей, киднеппингом и киберугрозами. Совместная декларация была подписана Арсеном Аваковым и министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу и вступает в действие сразу после ее ратификации обеими сторонами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области в городе Измаил начались украинско-румынские учения Riverine-2018


Поделиться
Читайте также:
 
Почему в Великобритании орудуют лучшие агенты Путина Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине Львовские "Карпаты" усилили линию нападающих Полиция Чехии после футбольного матча задержали восемь украинцев - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив