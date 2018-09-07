Украина и Турция договорились бороться с наркоторговлей и киберугрозами

Об этом в ходе встречи договорились министр внутренних дел Арсена Авакова и директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

"Мы договорились о сотрудничестве и обмене оперативной информацией в сфере компетенции Нацполиции и пограничной службы для борьбы с организованной преступностью", - подчеркнул Аваков

Таким образом Украина и Турция будут сотрудничать в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, наркоторговлей, киднеппингом и киберугрозами. Совместная декларация была подписана Арсеном Аваковым и министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу и вступает в действие сразу после ее ратификации обеими сторонами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области в городе Измаил начались украинско-румынские учения Riverine-2018.