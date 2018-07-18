23:26 18.07.2018 | Политика | Новости
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Трамп заявил, что Россия больше не вмешивается в дела США

Соединенные Штаты Америки больше не являются целью России, как было во время ее вмешательства во внутренние американские дела.

Трамп заявил, что Россия больше не вмешивается в дела США

Об этом в среду, 19 июля, на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп. Как сообщает Reuters, в ответ на вопрос, остаются ли США целью России, Трамп ответил: "Нет".

Однако представители спецслужб США заявили, что усилия России по вмешательству в выборы продолжаются и теперь нацелены на предстоящие выборы в Конгресс США в ноябре.

Напомним, 16 июля в ходе встречи с Трампом в Хельсинки президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

В ответ Трамп предложил, чтобы те, кто работает над этим делом, сотрудничали с РФ.

Как сообщал УРА-Информ, 17 июля Трамп заявил, что соглашается с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. По словам Трампа, он доверяет учреждениям США, а на конференции в Хельсинки он оговорился.


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