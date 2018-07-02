15:52 02.07.2018 | Политика | Новости
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ЕС запустил процедуру введения санкций против Польши

Европейский Союз запустил санкционную процедуру относительно Польши в связи со скандальным законом о Верховном суде страны.

ЕС запустил процедуру введения санкций против Польши

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Согласно тексту документа уже третьего июля 27 из 72 судей Верховного Суда могут отправить на пенсию. Причиной этому может стать новый польский закон "Про Верховный суд", который понижает пенсионный возраст судей с 70 до 65 лет. Эта мера касается и главу Верховного Суда, чей шестилетний мандат будет досрочно прекращен. Согласно новому закону нынешним судьям предоставят возможность продлить мандат на три года. Однако решение об этом будет принимать президент.

Таким образом новые законы Польши "подрывают принцип независимости судебной власти", уверены в Еврокомиссии. Там настаивают на том, что "готовы продолжать диалог по вопросам верховенства права", несмотря на начало процедуры.

Первый этап процедуры заканчивается иском в Суд Европейского Союза. У Варшавы есть месяц на внесение изменений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее исключил возможность внесения изменений в закон и последующей корректировки судебной реформы.

Европейский Союз ранее пригрозил лишить Польшу права голоса в Совете ЕС из-за судебной реформы, но на защиту Варшавы встала союзная Венгрия.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма введения европейским союзом санкций против Польши. Таким образом, в польском государстве могут отнять права голоса в Совете ЕС.


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