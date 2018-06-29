11:58 29.06.2018 | Политика | Новости
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"Встреча Трампа и Путина соответствует политике НАТО", - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал свое мнение, касательно предстоящей встречи лидеров США Дональда Трампа и России Владимира Путина, которая состоится 16 июля в Хельсинки.

Об этом сообщает агентство Анадолу.

По словам генсека, соответствующий диалог является проявлением большой силы.

Председатель альянса добавил, что встреча Трампа и Путина полностью соответствует политике НАТО. Столтенберг отметил, что Альянс не желает новой "холодной войны".

Ранее, Трамп заявил, что работа России по организации чемпионата мира по футболу оказалась "фантастической". Отвечая на вопрос, за какую из сборных он болеет, американский лидер сказал: "За то, чтобы все преуспели".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 16 июля. Встреча произойдет в Финляндии, в Хельсинки. Сообщается, что окончательная договоренность о проведении встречи глав России и США была достигнута накануне в среду во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона.


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