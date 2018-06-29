"Россия скрывает настоящее состояние здоровья политзаключенных", - Денисова

По ее словам, Россия вновь нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательство, блокируя доступ омбудсмена и консулов к политзаключенным.

Денисова утверждает, что ни к одному из удерживаемых в РФ украинских политзаключенных нет доступа независимых гуманитарных организаций и Международного Комитета Красного Креста.

"Мы не знаем правды об их здоровье. Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут принудительно кормить. Давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси", - заявила она.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова намерена сообщить послам стран нормандского формата, Европейского Союза и США относительно нарушения международных конвенций ее мандата как омбудсмена.