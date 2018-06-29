"Россия скрывает настоящее состояние здоровья политзаключенных", - Денисова

Российская Федерация умело скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Соответствующее мнение высказала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, Россия вновь нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательство, блокируя доступ омбудсмена и консулов к политзаключенным.
Денисова утверждает, что ни к одному из удерживаемых в РФ украинских политзаключенных нет доступа независимых гуманитарных организаций и Международного Комитета Красного Креста.
"Мы не знаем правды об их здоровье. Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут принудительно кормить. Давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси", - заявила она.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова намерена сообщить послам стран нормандского формата, Европейского Союза и США относительно нарушения международных конвенций ее мандата как омбудсмена.