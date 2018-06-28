18:55 28.06.2018 | Политика | Новости
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В Туркменистане не выпускают заграницу граждан моложе 40 лет

В Туркменистане в городе Дашогузе местные власти отказали в выдаче туристической визы гражданам моложе 40 лет.

В Туркменистане не выпускают заграницу граждан моложе 40 лет

Как сообщает туркменская редакция Радио "Свобода", ссылаясь на местных жителей, накануне, 25 июня, дашогузци узнали в миграционной службе города, что запрет на выезд из страны для граждан страны увеличено с 30 до 40 лет.

При этом местный чиновник объяснил причину запрета тем, что в административно-территориальной единице Туркменистана не осталось никого трудоспособного, добавив, что приказ увеличить возрастной ценз поступил от руководства ведомства.

В то же время в миграционной службе Туркменистана эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Туркменистане запретят многоженство с 1 сентября. Также добавим, что в Туркменистане хотят запретить автомобили всех цветов, кроме белого.


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