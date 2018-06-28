12:57 28.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия так и не ответила на предложение обменять 23 осужденных, - Ирина Геращенко

Российская Федерация до сих пор не ответила Украине на предложение обменять 23 осужденных в Украине россиян за преступления на Донбассе на украинских политических заключенных, содержащихся в России.

Россия так и не ответила на предложение обменять 23 осужденных, - Ирина Геращенко

Об этом в четверг, 28 июня, во время дебатов в Ассамблее по поводу украинских политзаключенных, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

Она также напомнила, что три месяца назад предложила обменять 23 граждан России, но Россия не ответила на эту инициативу.

Украина призвала Путина освободить украинских политзаключенных, находящихся в России, к чемпионату мира по футболу в качестве жеста доброй воли, - пояснила депутат. Но, по ее словам, чемпионат идет в полную силу, а украинцы остаются в российских тюрьмах.

Напомним, 28 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы начались дебаты относительно украинских политзаключенных в России.

Как сообщал УРА-Информ, 21 июня президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его освободить украинских заложников и подчеркнул важность допуска Омбудсмена к удерживаемому в РФ Олегу Сенцову.


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