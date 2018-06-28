Президент Польши подписал поправки к "антибандеровскому" закону

Как сообщает пресс-служба главы польского государства, эта поправка отменяет положение о наказании тюремным сроком заявления о польском соучастии в нацистских преступлениях во время Второй мировой войны.

Напомним, в среду вечером, 14 февраля, были опубликованы в официальном журнале законов Республики Польша, подписанные президентом Польши Анджеем Дудой, изменения в закон об Институте национальной памяти. Он предусматривает наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду " бандеровской идеологии". Согласно документу, закон вступает в силу через 14 дней со дня опубликования, за исключением двух статей, которые вступают в силу через три месяца со дня опубликования.

Как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда в четверг, 15 февраля, направил закон об Институте национальной памяти на рассмотрение Конституционного суда страны.