09:59 28.06.2018 | Политика | Новости
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Президент Ирана пригрозил "поставить США на колени"

Иранцы должны объединиться, чтобы "поставить Соединенные Штаты Америки на колени".

Президент Ирана пригрозил

Необходимо стоять вместе перед лицом американского давления. Об этом в четверг утром, 28 июня, в своем выступлении на государственном телевидении, заявил президент Ирана Хасан Рухани. Он также заверил, что будет решать проблемы, будет давить на Америку и не будем жертвовать независимостью страны.

При этом журналисты телеканала отметили, что заявления президента связаны с выходом США из ядерной сделки, произошедшей 8 мая.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал протесты в Иране. Он сообщил, что США осуждает иранскую власть за подавление протестов и аресты демонстрантов, отказываясь услышать жалобы населения. Он отметил, что иранский народ "устал от коррупции, несправедливости и некомпетентности своих лидеров. Мир слышит его голос".

Как сообщал УРА-Информ, депутаты парламента Ирана сожгли бумажный флаг Соединенных Штатов Америки и кричали " Смерть Америке" в ответ на решение президента страны Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Как заявил председатель парламента Ирана Али Лариджани, выход американского президента из иранской ядерной сделки демонстрирует, что у Трампа нет умственных способностей для решения подобных вопросов.


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