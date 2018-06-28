Парубий говорил с Волкером о ситуации на Донбассе

Как написал в своем Twitter глава украинского парламента, во время встречи с Волкером обсудили ситуацию по безопасности в Украине. Также был поднят вопрос привлечения американского бизнеса в модернизации украинской газотранспортной системы, поскольку модернизация - вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий в среду, 27 июня, во время своего визита в Вашингтон выступил на конференции в Сенате Соединенных Штатов Америк. Во время своего выступления он призвал Штаты усилить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".