16:59 28.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий говорил с Волкером о ситуации на Донбассе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в четверг, 28 июня, в Вашингтоне встретился со специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером.

Парубий говорил с Волкером о ситуации на Донбассе

Как написал в своем Twitter глава украинского парламента, во время встречи с Волкером обсудили ситуацию по безопасности в Украине. Также был поднят вопрос привлечения американского бизнеса в модернизации украинской газотранспортной системы, поскольку модернизация - вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий в среду, 27 июня, во время своего визита в Вашингтон выступил на конференции в Сенате Соединенных Штатов Америк. Во время своего выступления он призвал Штаты усилить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".


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