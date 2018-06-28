Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству

Из 456 присутствующих парламентариев за отставку проголосовали 166 человек при необходимых 233 голосах. Как сообщает Digi24.ro, вотум недоверия правительству Дэнчилэ, выбранной по предложению правящей партии Социал-демократов и ее лидера Ливиу Драгня, 20 июня выдвинула оппозиция с национал-либералов и "Союза спасения Румынии".

Лидеры партий Людовик Орбан и Дан Барная также призвали граждан выйти на протест, чтобы поддержать недоверие правительству.

Во время рассмотрения вотума перед зданием парламента в Бухаресте прошла акция протеста, на которой собралось около двух тысяч человек. Люди на площади перед парламентом требовали отставки не только премьера Дэнчилэ, но и президента Клауса Йоханниса. Последний потребовал отставки Дэнчилэ еще в апреле. Тогда Дэнчилэ заявила, что не намерена уходить с должности.

Правительство обвиняют в ухудшении экономической ситуации в стране и влиянии на систему юстиции.

Напомним, Нижняя палата парламента Румынии недавно одобрила поправки к уголовному процессу страны, которые, по мнению критиков и центристской оппозиции, ослабят полномочия прокуроров по расследованию коррупции на высоком уровне.

Как сообщал УРА-Информ, в правительстве Румынии также настаивают на увольнении главы антикоррупционного управления.