Лидеры Украины поздравили украинцев с Днем Конституции

В частности, глава государства на своей страничке в социальной сети отметил, что история отечественного конституционализма насчитывает уже более трех столетий, когда в 1710-м году мир увидел один из самых прогрессивных документов своего времени - "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского" Пилипа Орлика.

Сегодня украинская Конституция, как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, - один из самых демократических Основных Законов в мире. Давайте уважать идеи и принципы, по которым живет Украина и защищать их вместе! С Днем Конституции!, – написал Порошенко.

В свою очередь Гройсман в своем поздравлении отметил важность конституционных прав украинцев и уважение Основного закона.

Конституция требует от нас уважения. Она отмечает абсолютную ценность человека, его жизни, чести и достоинства. Ведь ничего более ценного не существует. Хотя со временем и основной закон страны может потребовать усовершенствований. Но очень важно, чтобы эти усовершенствования служили интересам украинцев, – написал премьер на своей странице в социальной сети.

Турчинов также поздравил сограждан с Днем Конституции Украины и отметил, что Конституция - это Основной закон государства, краеугольный ее камень, на котором можно строить такую Украину, которой стоит наша нация - свободное, независимое, справедливое и европейское государство равных возможностей и свободных людей!, - говорится в поздравлении Турчинова, размещенном на сайте СНБО в четверг утром, 28 июня.

При этом он подчеркнул, что украинцы должны объединяться ради восстановления Украины. "Лозунг Майдана сейчас как никогда актуален – "Пока мы едины, мы - непобедимы!".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 июня Украина отмечает 22 годовщин Конституции независимой Украины, первую редакцию которой утвердили 28 июня 1996. Конституция излагает главные основы функционирования экономики, права и политики в суверенной стране. В этом документе закреплены принципы территориальной целостности и суверенитета государства.