12:41 27.06.2018 | Политика | Новости
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В Чехии опубликовали список партий, вошедших в новую правительственную коалицию Андрея Бабиша

Сегодня, 27 июня в Чехии официально был сформирован список правительственного кабинета Андрея Бабиша. Об этом передает Ceska Televize..

В Чехии опубликовали список партий, вошедших в новую правительственную коалицию Андрея Бабиша

Сообщается, что в составе коалиции будут представлены такие политические силы, как ANO, депутат Социал-демократической партии Чехии получили министерства внутренних дел, иностранных дел, труда и социальных отношений, сельского хозяйства и культуры. Один из участников коалиции отметил, что впервые с 1989 года у нас полукомунистическое правительство

Теперь голосование о доверии новому правительству проведут 11 июля 2018 года.

Напомним, что первое правительство Бабиша не получило вотум доверия парламента в январе и с тех пор выполняло обязанности кабинета. Бабишу для повторного формирования правительства не нужна 101 подпись депутатов, он заручился поддержкой президента, который предоставил возможность повторного процесса этой процедуры.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", недавно президент Чехии Милош Земан сегодня определил лидера движения ANO Андрея Бабиша на должность премьер-министра страны. 


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