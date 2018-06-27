16:51 27.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал указ о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины

Глава украинского государства Петр Порошенко утвердил законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений".

Порошенко подписал указ о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отметим, что ранее указанный документ был принят Верховной радой 19 июня 2018 года. При этом, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Также в ведомстве говорится о том, что законопроектом уточняется перечень товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан. Вместе с тем указом дополняются:

- действующие нормы Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной специальных средств индивидуальной защиты;

- нитей и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов;

- лекарственных средств и медицинских изделий на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Стоит добавить, что с целью обеспечения непрерывного периода предоставления льгот по налогообложению ввозной пошлиной предлагается распространить действие указанных положений закона с 1 мая 2018 года - начала операции ООС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Народные депутаты поддержали документ "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений" за основу и в целом 229 голосами.


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