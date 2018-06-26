12:58 26.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197581:labazovych

Совет ЕС в Украине назвало неприемлемым нападение на ромов во Львове

Представительство Европейского союза в Украине считает непозволительным штурм на ромов во Львове, в результате которого погиб 24-летний мужчина.

Совет ЕС в Украине назвало неприемлемым нападение на ромов во Львове

Об этом говорится в заявлении ЕС.

Сообщается, что 23 июня от ножевых ранений погиб один человек ромской национальности во время нападения на поселение ромов в Львове, а также были ранены четыре другие лица, среди которых женщина и 10-летний мальчик.

По этому поводу в представительстве ЕС выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, они отмечают, что такие случаи запугивания являются неприемлемыми.

"Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы Украины приняли немедленные и эффективные меры по предотвращению и пресечению таких действий", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Организация Объединенных Наций обратилась к украинским правоохранительным органам обеспечить надлежащую защиту общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются нападениям. 


Поделиться
Читайте также:
 
Российскую сборную вернули в реальный мир Фальсификация – новые стандарты журналистики? Адвокат поймал "Слідство.Інфо" на манипуляциях Во вторник суд по делу Януковича заслушает Герман НБУ разрешил органам местного самоуправления размещать облигации на биржах
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив