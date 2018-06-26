Совет ЕС в Украине назвало неприемлемым нападение на ромов во Львове

Об этом говорится в заявлении ЕС.

Сообщается, что 23 июня от ножевых ранений погиб один человек ромской национальности во время нападения на поселение ромов в Львове, а также были ранены четыре другие лица, среди которых женщина и 10-летний мальчик.

По этому поводу в представительстве ЕС выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, они отмечают, что такие случаи запугивания являются неприемлемыми.

"Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы Украины приняли немедленные и эффективные меры по предотвращению и пресечению таких действий", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Организация Объединенных Наций обратилась к украинским правоохранительным органам обеспечить надлежащую защиту общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются нападениям.