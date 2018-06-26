Порошенко и Столтенберг провели телефонный разговор

Об этом говорится в сообщении Администрации президента.

Как сообщается, Йенс Столтенберг пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня стран-участниц и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане".

В свою очередь Порошенко выразил огромную благодарность НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии агрессии РФ.Также в ходе разговора лидер украинской страны сообщил Столтенбергу о ситуации на Донбассе и отметил важность размещения там миротворческой миссии ООН.

Вместе с тем президент отметил, что на сегодняшний день Украина продолжает реформирование сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. При этом, Столтенберг с радостью приветствовал недавнее принятие закона о нацбезопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Венгрии разблокировало участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе.