В США требует от России прекратить кампанию против крымских татар

Как заявила в понедельник, 25 июня, официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт в своем Twitter, Россия должна немедленно освободить всех, кто был заключен в тюрьму за противодействие оккупации.

Представитель Госдепа призвала освободить, в частности, осужденных в России по "делу Хизб ут-Тахрир" жителей Крыма Рустема Ваитова, Нури Примова, Руслана Зейтуллаева и Ферата Сайфуллаева.

Напомним, в сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к тюремным срокам четырех крымских татар по делу об их якобы участии в экстремистской исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Руслана Зейтуллаева из Севастополя, которого обвинили в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир", приговорили к 7 годам колонии общего режима. Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии. 20 июня 2018 года Раиме Примова, мать политзаключенного Нури Примова, объявила голодовку.

Как сообщал УРА-Информ, ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении будет рассмотрено в понедельник, 25 июня. Железнодорожный районный суд Симферополя в 11 часов утра запланировал заседание.