10:35 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ПАСЕ подымут вопрос об украинских политзаключенных в РФ

В ходе летней сессии ПАСЕ, которая стартует сегодня в Стразбурге, пройдут дебаты относительно украинских политзаключенных, которых удерживают в Российской Федерации.

В ПАСЕ подымут вопрос об украинских политзаключенных в РФ

Об этом написал председатель постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев в своем Тwitter.

По словам Арьева, удалось переубедить Бюро ПАСЕ, относительно дебатов об украинских заложников Кремля. На официальном сайте Ассамблеи также говорится о том, что было предложение обсудить судьбу украинских политзаключенных в России.

Добавим, что в Страсбурге сегодня, 25 июня, стартует летняя сессия ПАСЕ, на которой будет избран новый президент Ассамблеи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ, на которой будет избран новый президент Ассамблеи. Перед членами Ассамблеи выступят высокопоставленные лица, такие как: премьер-министры Хорватии и Словакии, а также министр иностранных дел Люксембурга.


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