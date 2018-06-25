В ПАСЕ подымут вопрос об украинских политзаключенных в РФ

Об этом написал председатель постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев в своем Тwitter.

По словам Арьева, удалось переубедить Бюро ПАСЕ, относительно дебатов об украинских заложников Кремля. На официальном сайте Ассамблеи также говорится о том, что было предложение обсудить судьбу украинских политзаключенных в России.

Добавим, что в Страсбурге сегодня, 25 июня, стартует летняя сессия ПАСЕ, на которой будет избран новый президент Ассамблеи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ, на которой будет избран новый президент Ассамблеи. Перед членами Ассамблеи выступят высокопоставленные лица, такие как: премьер-министры Хорватии и Словакии, а также министр иностранных дел Люксембурга.