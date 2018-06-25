Новым президентом ПАСЕ стала Лилиана Мори-Паскье

Об этом говорится в сообщении ПАСЕ в понедельник, 25 июня.

Отметим, что до сегодняшнего дня соответствующую должность председателя занимал итальянский парламентарий Микеле Николетти. Ему пришлось уйти в отставку в связи с проигрышем на парламентских выборах в Италии.

Таким образом, Паскье становится 32-м президентом ПАСЕ и вторым швейцарским представителем с 1949 года. Кроме того, она является четвертой женщиной, занимающей этот пост и была единственным кандидатом.

Как заявила в своей вступительной речи Мори-Паскье, рост экстремизма, насилия и репрессий в условиях очень напряженной миграции и безопасности требует от нас неустанного подтверждения громко и ясно того, что нас объединяет. Вместе с тем президент ПАСЕ предупредила о "нападениях на суверенитет", начиная от "простого недоверия к приостановлению применения Европейской конвенции о правах человека, не забывая о попытках ограничить его масштабы".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",