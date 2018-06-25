13:33 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На Донбассе тысячи украинцев подверглись пыткам, - Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что тысячи украинцев за время оккупации подверглись пыткам со стороны России.

На Донбассе тысячи украинцев подверглись пыткам, - Грицак

Об этом он рассказал на открытом брифинге о преступлениях Российской Федерации и ее оккупационной администрации на оккупированных территориях.

По словам Грицака, тысячи граждан Украины стали жертвами пыток. Миллионы соотечественников вынуждены были бросить дома, чтобы переехать на подконтрольные Украине территории. Оставшиеся на оккупированных территориях систематически запугиваются.

Он также отметил, что СБУ задокументировала пытки на оккупированном Донбассе и представила очередную книгу со свидетельствами пленников.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках обвиненной в государственной измене украинки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця. Глава украинского государства поздравил нового председателя. Известно, что Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте в составе боевых групп СБУ.


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