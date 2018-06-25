11:41 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197499:nastya

МИД требует от России доступа Денисовой к украинским политзаключенным

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к Российской Федерации с просьбой обеспечить омбудсмену Людмиле Денисовой доступ к украинским политзаключенным в РФ.

МИД требует от России доступа Денисовой к украинским политзаключенным

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

По словам омбудсмена, в видеосвязи с Олегом Сенцовым отказали и информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, довольно противоречива.

Также отмечается, что российская сторона постоянно убеждает мир, что с ними все в порядке.

Однако, как утверждает Денисова, их адвокаты говорят обратное. Все это вызывает большое беспокойство и недоверие.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Федеральная служба исполнения наказаний России признает, что политзаключенный Олег Сенцов является гражданином Украины. Гражданство осужденного по сфабрикованному обвинению режиссера указано в справке, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецком округа выдало консульству Украины в Екатеринбурге в январе этого года.


Поделиться
Читайте также:
 
НБУ планирует изготавливать банкноты для других стран Эксклюзив: Рынок складской недвижимости пока развиваться не будет, — В. Несин Наличный доллар в понедельник понизился до 26,25 гривен В Кабмине рассказали о программе помощи, после повышения цен на газ
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив