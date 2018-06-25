МИД требует от России доступа Денисовой к украинским политзаключенным

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

По словам омбудсмена, в видеосвязи с Олегом Сенцовым отказали и информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, довольно противоречива.

Также отмечается, что российская сторона постоянно убеждает мир, что с ними все в порядке.

Однако, как утверждает Денисова, их адвокаты говорят обратное. Все это вызывает большое беспокойство и недоверие.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Федеральная служба исполнения наказаний России признает, что политзаключенный Олег Сенцов является гражданином Украины. Гражданство осужденного по сфабрикованному обвинению режиссера указано в справке, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецком округа выдало консульству Украины в Екатеринбурге в январе этого года.