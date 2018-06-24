В Кишиневе продолжаются протесты из-за аннулированых результатов выборов мэра - ФОТО

Организаторы протеста - партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и солидарность", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества. Как сообщает NewsMaker, на данный момент движение в центре столицы перекрыто. Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком.

На сцену перед мэрией вышли победитель выборов Андрей Нэстасе и оппозиционерка Майя Санду. Протестующие встретили их аплодисментами.

Граждане скандируют: "Плахотнюк - твой дом - тюрьма!", "Воры!"

Напомним, 3 июня, в Кишиневе прошел второй тур выборов призрак столицы, согласно результатам, мэром города стал Андрей Нэстасе. 21 июня около сотни жителей Кишинева вышли на протест в связи с недавним решением суда, в котором выборы мэра Кишинева, состоявшихся 3 июня, признаны нелегитимными.

Как сообщал УРА-Информ, суд Кишинева признал результаты выборов мэра столицы нелегитимными.