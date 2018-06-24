Турбьерн Ягланд в понедельник официально попросит Путина освободить Сенцова

Об этом сегодня сообщил заместитель генсека СЕ Даниэль Гольтген. Как пишет Deutsche Well, Ягланд как руководитель Совета Европы имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, Украинская делегация в ПАСЕ на следующей неделе в Страсбурге будет разговаривать с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом относительно его просьбы о помиловании политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщал УРА-Информ, Ягланд заявил о готовности подать прошение об помиловании Сенцова. В свою очередь сам Сенцов заявил, что никогда не будет просить у президента РФ Владимира Путина о помиловании.