15:15 24.06.2018 | Политика | Новости
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Турбьерн Ягланд в понедельник официально попросит Путина освободить Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальное прошение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии.

Турбьерн Ягланд в понедельник официально попросит Путина освободить Сенцова

Об этом сегодня сообщил заместитель генсека СЕ Даниэль Гольтген. Как пишет Deutsche Well, Ягланд как руководитель Совета Европы имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, Украинская делегация в ПАСЕ на следующей неделе в Страсбурге будет разговаривать с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом относительно его просьбы о помиловании политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщал УРА-Информ, Ягланд заявил о готовности подать прошение об помиловании Сенцова. В свою очередь сам Сенцов заявил, что никогда не будет просить у президента РФ Владимира Путина о помиловании.


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