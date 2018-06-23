Эрдоган готов "пересидеть" Путина в президентском кресле

По его словам, сходство с российским президентом проявляется в первую очередь в том количества опыта которые оба лидера сумели накопить на протяжении продолжительных сроков своих каденций. На площадке Генассамблеи ООН, считает турецкий гарант, нет более дальновидных и расчетливых политиков, которые могли бы своим авторитетом склонить тритии стороны к принятию многих социально-экономических и политических решений.

"Есть два наиболее опытных политических лидера - это Путин и я. Поскольку мы занимали посты президентов и премьер-министров, мы с Путиным непрерывно находимся у власти уже 15-16 лет подряд", - добавил Эрдоган.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в турецком Измире сотни тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с оппозиционным политиком Мухарремом Индже из Республиканской народной партии. Для участия в выборах в Турции, приняли решения временно объединились четыре оппозиционные партии государства. Остальные менее масштабные партии могут получить возможность войти в парламент, пройдя через высокий десятипроцентный барьер в турецком законодательстве.