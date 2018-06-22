Премьер-министр Украины требует пересмотреть решение Нафтогаза о премиях

Соответствующее заявление премьер-министр Украины сделал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 22 июня.

Как заявил Гройсман, его официальное обращение уже лижет на столе.

"Сейчас этим вопросом занимаются. А когда проинформируют, я буду думать, что делать с этим дальше. Я не поддерживаю это решение, и оно не обсуждалось с правительством, (мы) не проводили никаких консультаций, и я считаю, что оно является существенным недостатком", - подчернул глава Кабмина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная компания "Киевтеплоэнерг" о обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Национальной компании "Нафтогаз Украины". "Киевтеплоэнерг" просит суд признать заключенными договоров о поставках газа.