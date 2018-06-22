Порошенко определился с главой Донецкой ОВГА

Как сообщается, торжественная часть состоялась в Краматорске в пятницу, 22 июня.

Глава украинского государства поздравил нового председателя. Известно, что Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте в составе боевых групп СБУ.

Также президент добавил, что будет обеспечено привлечение средств для противодействия диверсиям и терактам, защиты от элементов гибридной войны, развития информационной безопасности на территории Донецкой области.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Донбасс на 100% находится среди первых приоритетов президента.

"По новому главе ОВГА я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области, и мы должны применить исчерпывающий перечень мер, чтобы приблизить Украину к миру", - сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку. В понедельник утром, 11 июня, он написал на своей странице в Facebook, что еще в субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его об отставке.