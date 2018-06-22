На следующей неделе лидеры ЕС продлят санкции против РФ

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, санкции против России заканчиваются в конце июля. Соотвествующие решение было принято за переговорами между семью промышленно развитыми странами мира (G7), которые состоялись в Канаде в июне.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за возвращение России в G8, но на встрече в Канаде он также поддержал очередное продление санкций.

"Италия считает важным диалог с Россией, но это не означает, что система санкций может быть преодолена за одну ночь", - подчеркнул глава правительства.

Примечательно, что ЕС также спорит с Россией из-за ее роли в войне в Сирии и других странах Ближнего Востока, а также ситуацию с правами человека в РФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в четверг, 21 июня, подписал указ №176/2018 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".