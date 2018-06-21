Трамп не намерен повторять "ошибки Обамы" в отношении России

Об этом передает The Washington Post.

По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и экс-координатора Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкла Дэниэла, необходимо прекратить проводить политику "мякгой силы" и начать решительно отвечать в сторону нарушения территориального суверенитета независимых государств со стороны России.

Чиновники признали, что подход администрации Обамы к сдерживанию России был "слишком беспорядочным и слишком несмелым, чтобы заставить Кремль пересмотреть свои действия", особенно это касается вопроса Украины и Сирии.

Кроме того, сам Трамп в очередной раз напомнил о возможности расширения формата "Большой семерки" за счет России. Ранее в своем месседже он обвинил экс-президента и своего предшественника Барака Обаму, который позволил России аннексировать Крым. Хозяин Белого дома считает, что это вина Обамы, поскольку "Путин не уважал президента Обаму".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский лидер Дональд Трамп неодобрил политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев.