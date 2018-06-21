08:39 21.06.2018 | Политика | Новости
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Трамп не намерен повторять "ошибки Обамы" в отношении России

 Бывшие представители администрации Барака Обамы просят действующего президента Дональда Трампа решительно реагировать на любое "российское территориальное вмешательство".

Трамп не намерен повторять

Об этом передает The Washington Post.

По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и экс-координатора Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкла Дэниэла, необходимо прекратить проводить политику "мякгой силы" и начать решительно отвечать в сторону нарушения территориального суверенитета независимых государств со стороны России.

Чиновники признали, что подход администрации Обамы к сдерживанию России был "слишком беспорядочным и слишком несмелым, чтобы заставить Кремль пересмотреть свои действия", особенно это касается вопроса Украины и Сирии.

Кроме того, сам Трамп в очередной раз напомнил о возможности расширения формата "Большой семерки" за счет России. Ранее в своем месседже он обвинил экс-президента и своего предшественника Барака Обаму, который позволил России аннексировать Крым. Хозяин Белого дома считает, что это вина Обамы, поскольку "Путин не уважал президента Обаму".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский лидер Дональд Трамп неодобрил политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев.


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