Гройсман анонсировал проверки Львовской таможни из-за массового въезда авто на "евробляхах"

Соотвествующие заявиление лидер Кабмина сделал во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечение контрабандных схем, 21 июня.

По словам главы украинского правительства, в государстве находится 300 тысяч автомобилей в так называемых "евробляхах". Кроме того, большинство таких транспортных средств попали в нашу страну именно через таможни западных областей.

"Вы мне все надоели, потому что вы должны все делать для того, чтобы делать Украину богатой, а не выполнять функции, чтобы в Украине что-то заезжало. Вы зарабатываете тысячи, десятки тысяч, миллионы, а Украина теряет миллиарды", - заявил Гройсман.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что автомобили на "евробляхах" усложнили ситуацию на дорогах Украины. В связи с этим руководителю Львовской таможни придется отчитаться о схемах в своей работе. "Сколько стоит пропустить такой автомобиль - точно знаете, поэтому прошу быть готовым к разговору с прокурором по этому поводу", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Украины находится около 425,4 тысяч машин с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тысяч автомобилей.