Пхеньян передал Вашингтону погибших американских военных

Сообщается, что погибшие военнослужащие вначале будут доставлены в Южную Корею, а затем их отправят на базу на Гавайях. Сам процесс опознания погибших может занять многие месяцы, но Трамп пообещал, что все они смогут занять достойное место в истории американского народа. Их похоронят с повторными почестями.

Стоит отметить, что 7,7 тысяч американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов

Президент США Дональд Трамп утверждает, что до конца 2018 года на Корейском полуострове не останется американских солдат. В ходе переговоров американский лидер заявил, что подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость удерживать на полуострове 23,5 тыс. солдат. Однако, когда точно начнется процесс вывода войск в документе не указано.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник утром, его визит продлится два дня.