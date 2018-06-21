Парубий пообещал проверить доказательства "кнопкодавства" во вермя голосования за закон о валюте - ФОТО

Как заявил в четверг, 21 июня, перед закрытием вечернего пленарного заседания глава парламента, он изучить все документы, которые предоставлены, и по этому поводу примет решение.

Я категорический противник не персонального голосования и все время это подтверждал своими действиями. Мне очень жаль, что мы не смогли рассмотреть сегодня законы по защите прав детей, - отметил Парубий.

Напомним, после голосования лидер фракции Радикальная партия Олег Ляшко подошел к председателю парламента и сообщил о фактах "кнопкодавства". Политик потребовал от спикера дать ему сделать заявление о необходимости переголосования этого закона. Однако Парубий объявил о начале рассмотрения правительственного законопроекта №8296 . После этого Ляшко и его фракция заблокировали парламентскую трибуну, при этом сессионный зал продолжила рассмотрение проекта закона во втором чтении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламент поддержал во втором чтении законопроект №8152 " О валюте" об установлении режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами. За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 228 парламентариев.