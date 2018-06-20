Порошенко подписал закон о трансплантации

Согласно тексту закона, каждый человек при жизни может согласиться на посмертное донорство или отказаться. Еще есть возможность сказать о своей позиции доверенному лицу.

Информацию об этом планируют хранить в защищенной электронной системе - Единой государственной инфосистеме трансплантации.

При этом, если человек не дал своего согласия на донорство, об этом спросят его близких. Только с их разрешения анатомические материалы могут трансплантировать.

Не будут использовать органы человека после его смерти, если он при жизни выступил против или же не позволили его родственники. Запрещается использование анатомических материалов, если не у кого спросить разрешения; если против суд, правоохранители или судмедэксперт.

Не смогут выступать донорами посмертно ветераны АТО и ООС; дети-сироты; признанные недееспособными; а также те, личность которых не установлена.

Кроме того, единая государственная система трансплантации может быть создана до первого октября.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2386а-1. Документ разрешает трансплантацию органов после смерти донора при условии, что он заранее предоставил письменное согласие на трансплантацию.