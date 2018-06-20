14:28 20.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Керченский мост – серьезная безопасность для Украины", - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасность и обороны Украина Александр Турчинов считает Керченский мост, построенный Россией, серьезной угрозой безопасности Украины.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам секретаря, оккупированный Россией Крым максимально милитаризирован, благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.

Известно, что Российская Федерация наращивает в Крыму силы Черноморского флота, а размещенные в Крыму ракетные комплексы могут наносить удар по позициям в глубоком тылу, что может предоставить Украине серьезную угрозу.

При этом, Турчинов добавил, что наращивание десантных возможностей ВС РФ в Азовском море позволит осуществлять переброску на украинское побережье силы и средства армий Южного военного округа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный российский художник-карикатурист, архитектор Сергей Елкин высмеял в рисунке открытие Керченского моста в Крым. Как известно, указанный мост соединяет аннексированный у Украины полуостров с материковой Россией.


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