"Керченский мост – серьезная безопасность для Украины", - Турчинов

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам секретаря, оккупированный Россией Крым максимально милитаризирован, благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.

Известно, что Российская Федерация наращивает в Крыму силы Черноморского флота, а размещенные в Крыму ракетные комплексы могут наносить удар по позициям в глубоком тылу, что может предоставить Украине серьезную угрозу.

При этом, Турчинов добавил, что наращивание десантных возможностей ВС РФ в Азовском море позволит осуществлять переброску на украинское побережье силы и средства армий Южного военного округа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный российский художник-карикатурист, архитектор Сергей Елкин высмеял в рисунке открытие Керченского моста в Крым. Как известно, указанный мост соединяет аннексированный у Украины полуостров с материковой Россией.