17:14 20.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин назначил Гончарова замминистра внутренних дел

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра внутренних дел Сергея Гончарова. Такое решение правительство приняло на заседании 20 июня.

Кабмин назначил Гончарова замминистра внутренних дел

"Гончарова назначили замминистра МВД", - сказал вице-премьер.

Вместе с тем Розенко отметил, что до назначения заместителем министра МВД Гончаров работал на должности заместителя директора Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, а также заместителя начальника департамента полиции охраны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко уволил посла Украины в Республике Кения Евгения Цимбалюка с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Кения, а также в Союзе Коморских Островов, в Республике Руанда, в Объединенной Республике Танзания, постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде по населенным пунктам (Хабитат) по совместительству.


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