Кабмин назначил Гончарова замминистра внутренних дел

"Гончарова назначили замминистра МВД", - сказал вице-премьер.

Вместе с тем Розенко отметил, что до назначения заместителем министра МВД Гончаров работал на должности заместителя директора Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, а также заместителя начальника департамента полиции охраны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко уволил посла Украины в Республике Кения Евгения Цимбалюка с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Кения, а также в Союзе Коморских Островов, в Республике Руанда, в Объединенной Республике Танзания, постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде по населенным пунктам (Хабитат) по совместительству.