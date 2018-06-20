13:10 20.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Денисова просит МККК посетить Сенцова и Кольченко в РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой осуществить визиты к нескольким украинским политзаключенным, а также оказать содействие ей в организации таких поездок.

Денисова просит МККК посетить Сенцова и Кольченко в РФ

Об обращении Денисовой к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье сообщает пресс-служба омбудсмена.

Как утверждает украинский омбудсмен, она попросила его совершить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины.

Кроме того, Уполномоченный просит вице-президента МККК также помочь визиту представителя организации в следственный изолятор города Симферополь в аннексированном Крыму и проверить условия содержания и оказания медицинской помощи Владимиру Балуху, Узеиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", достигнутые накануне договоренности о синхронном посещении украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского полностью не выполнены.


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