Денисова просит МККК посетить Сенцова и Кольченко в РФ

Об обращении Денисовой к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье сообщает пресс-служба омбудсмена.

Как утверждает украинский омбудсмен, она попросила его совершить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины.

Кроме того, Уполномоченный просит вице-президента МККК также помочь визиту представителя организации в следственный изолятор города Симферополь в аннексированном Крыму и проверить условия содержания и оказания медицинской помощи Владимиру Балуху, Узеиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", достигнутые накануне договоренности о синхронном посещении украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского полностью не выполнены.