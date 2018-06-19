12:51 19.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Советника главы СБУ Тандита уволили с должности

Известный переговорщик по освобождению заложников, советник главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Юрий Тандит написал заявление об увольнении с должности. Соответствующая просьба спустя некоторое время была удовлетворена.

Советника главы СБУ Тандита уволили с должности

Как утверждает Тандит, в будущем он намерен и дальше заниматься процессом обмена заложников. По мнению переговорщика, у него достаточно опыта в работе в этом направлении. Вместе с тем советник главы СБУ не стал уточнять причины своего решения об уходе.

В свою очередь, в пресс-центре СБУ агентству подтвердили, что Тандит был уволен по собственному желанию с 1 июня. Как известно, переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Тандит был назначен советником главы спецслужбы в июле 2015 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в среду, 30 мая, уволил Руслана Машляковского с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. 


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