Советника главы СБУ Тандита уволили с должности

Как утверждает Тандит, в будущем он намерен и дальше заниматься процессом обмена заложников. По мнению переговорщика, у него достаточно опыта в работе в этом направлении. Вместе с тем советник главы СБУ не стал уточнять причины своего решения об уходе.

В свою очередь, в пресс-центре СБУ агентству подтвердили, что Тандит был уволен по собственному желанию с 1 июня. Как известно, переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Тандит был назначен советником главы спецслужбы в июле 2015 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в среду, 30 мая, уволил Руслана Машляковского с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.