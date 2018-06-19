Парубий поручил профильному комитету срочно рассмотреть законопроект о запуске ВАСК

Открывая сегодняшнее утреннее пленарное заседание он выразил надежду, что документ будет включен в повестку дня этой недели. Завтра на комитете состоится рассмотрение, и в четверг мы сможем принять этот закон, чтобы еще в этом году антикоррупционный суд заработал, - пояснил Парубий, добавив, что это обязательство парламента и это продолжение работы по созданию антикоррупционного суда.

Закон не сложный, не объемный, поэтому надеюсь, что будет такая же поддержка зала по этому закону, как и при рассмотрении базового закона, - подчеркнул Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения.