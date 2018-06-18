23:37 18.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина просит ООН обеспечить доступ врачей к политзаключенным в России

Посол Украины Юрий Клименко обратился в Организацию объединенных наций с просьбой обеспечить доступ врачей к политзаключенным, которых Россия незаконно удерживает.

Украина просит ООН обеспечить доступ врачей к политзаключенным в России

Как сообщает в понедельник, 108 июня, пресс-служба постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Клименко сообщил, что "миллионы украинских граждан в условиях российской оккупации лишены возможности реализации своего права на здоровье".

Поскольку каждый час имеет решающее значение для удерживаемых в РФ украинских политзаключенных, состояние здоровья которых ухудшается, обращаемся к спецдокладчику ООН найти пути обеспечения их права на здоровье и доступа к ним независимых врачей, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинского омбудсмена Людмилу Денисову в России не пустили к политзаключенному Роману Сущенко. При этом за пять дней пребывания в России Денисову не допустили ни к одному украинскому политзаключенному.


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